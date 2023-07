Timisoara, Capitala Europeana a Culturii, il va primi, la sfarsit de iulie, pe violonistul David Garrett, maestru crossover, al muzicii clasice pe intelesul publicului tanar, si muzician intrat in Guinness Book drept unul dintre cei mai rapizi violonisti din lume.Nascut pe 4 septembrie 1980, la Aachen, in Germania, David Garrett a primit prima sa vioara la varsta de 4 ani si a debutat cu Hamburg Philharmonics la 10 ani. La 13 ani, este cel mai tanar artist care semneaza un contract in ... citeste toata stirea