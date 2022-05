David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania in vizita in capitala Banatului: Timisul si Timisoara sunt destinatii interesante pentru parteneri din Israel

Israelul poate deveni un excelent partener pentru afacerile din Timis, de asemenea, se va lucra si in domeniul medical, acolo unde experienta tarii sale este una deosebita si medicii sunt dispusi sa imparta cu colegii lor aceasta experienta, a anuntat David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania. El s-a aflat in fruntea unei delegatii care a vizitat Timisoara in ultimele doua zile, Saranga primind si titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Vest Timisoara.La orele pranzului, ... citeste toata stirea