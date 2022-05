De astazi incepe vaccinarea cu doza a 4-a de vaccin anti-COVID

Incepe vaccinarea cu a patra doza de vaccin impotriva COVID-19 in Romania! De astazi, toti cei care au peste 18 ani pot merge in centrele existente si in cabinetele medicilor de familie pentru a cere sa se vaccineze cu doza 4. Cei care nu au medic de familie pot merge la oricare cabinet care detine vaccinuri anti-COVID.Doza a 4-a este recomandata in special celor care au peste 60 de ani.Se tot vorbeste insa de riscul aparitiei unui nou val in toamna. Niciun specialist nu exclude acest ... citeste toata stirea