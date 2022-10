De aur! Gimnastul lugojean Rafael Szabo este campion national la inele

Dupa rezultatele notabile ale echipei de gimnastica, seniori (vicecampioana nationala si vicecampioana la Internationalul Romaniei) a Clubului Sportiv Municipal Lugoj in prima zi (vineri, 30 septembrie) a Campionatului National Individual, Open si al Reprezentativelor de Club (masculin si feminin), in vitrina cu trofee a gimnasticii lugojene s-au adaugat o serie de medalii valoroase cucerite in cadrul finalelor pe aparate, care s-au desfasurat duminica, 2 octombrie, in a treia zi a competitiei. ... citeste toata stirea