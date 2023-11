"Incepand de la 1 noiembrie 2023, reluam furnizarea incalzirii in regim continuu, in intregul oras, la parametri corelati cu temperaturile exterioare diurne si nocturne. Urmarim permanent evolutia vremii, iar in functie de prognoza meteo, vom ajusta parametri de furnizare a caldurii. In cursul zilei de azi, echipele noastre mai intervin pentru eliminarea unei avarii care afecteaza o parte din zona centrala a orasului, pana la Padurea Verde. De asemenea, in zona Soarelui, la PT 94, se afla in ... citeste toata stirea