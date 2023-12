Cu prilejul Caciunului 2023, in perioada 4 - 31 decembrie, timisorenii sunt invitati sa faca propriul gest de solidaritate fata de persoanele vulnerabile care intampina mari dificultati in a-si procura hrana, mai ales ca vin frumoasele sarbatori de iarna.Banca Regionala pentru Alimente Timisoara impreuna cu cei mai mari partenerii din retail desfasoara Colecta Nationala de Alimente pentru cei nevoiasi.In vremuri grele, in care dificultatile economice ne afecteaza pe toti, solidaritatea, ... citeste toata stirea