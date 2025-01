De cand se reia plata impozitelor la Timisoara?

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara reia incasarea taxelor si impozitelor locale in data de 16 ianuarie 2025, iar pentru a evita drumurile si cozile, este recomandata plata online.Taxele si impozitele locale pentru 2025 au fost ajustate doar cu rata inflatiei calculata de Institutul National de Statistica, respectiv cu 10,4%, conform legislatiei fiscale. Astfel, daca in 2024 impozitul pentru un apartament cu o camera era de 54 de lei, in 2025 proprietarul achita 60 de lei. Impozitul ... citește toată știrea