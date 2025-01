De ce a luat foc Armonia?

STPT informeaza ca incidentul petrecut in seara de 9 ianuarie, pe linia 2, in zona Spitalului de Copii "Louis Esurcanu", a fost cauzat de supraincalzirea aerotermei unui tramvai Armonia, care a condus la un inceput de incendiu. Vatmanul a intervenit prompt, utilizand un extinctor pentru a limita riscurile, primind sprijin si din partea unui calator aflat in tramvai. Situatia a fost raportata imediat la numarul de urgenta 112, iar pompierii sositi la fata locului au reusit sa stinga complet ... citește toată știrea