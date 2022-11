De ce ai nevoie de un mediaplan

Orice business care vrea sa fie vizibil are nevoie de expunere prin servicii media, iar orice campanie publicitara de succes incepe cu un mediaplan corect. Selectarea canalelor potrivite pentru promovare, negocierea spatiului publicitar in functie de bugetul fiecarui client, lansarea si monitorizarea campaniei de imagine depind, in performanta, de un media planner bun, cu experienta.Ca sa poti masura eficacitatea campaniei si sa maximizezi intoarcerea investitiei ai nevoie de un expert care ... citeste toata stirea