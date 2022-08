De ce Consiliul Judetean Timis a inclus festivalul CODRU in programul Timisoara - Capitala Europeana a Culturii?

Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, a explicat: Am inclus festivalul CODRU in nucleul programului Timisoara - Capitala Europeana a Culturii deoarece este singurul festival din Romania ale carui venituri sunt redirectionate spre cauze ecologice, mai ales ca organizatorii au ales padurea Bistra, un loc minunat, atat de aproape de Timisoara.Consiliul Judetean Timis are in vedere dezvoltarea sustenabila si cu respect fata de natura, astfel ca, initiativa de responsabilitate CODRU ... citeste toata stirea