De ce este tinuta in inchisoare studenta criminala de la Medicina, desi a fost o detinuta model

Tribunalul Cluj a motivat sentinta prin care a decis mentinerea in inchisoare a studentei condamnate pentru crima de la Medicina, Carmen Satran (fosta Bejan), fata de care Judecatoria Gherla a decis ca poate fi eliberata conditionat. Aflata cu un pas in libertate, dupa ce Judecatoria Gherla a dispus eliberarea sa conditionata, Carmen Satran, studenta condamnata pentru crima de la Medicina, a fost nevoita sa ramana in inchisoare dupa ce contestatia formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria