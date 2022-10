De ce nu functioneaza e-ticketing? STP Timisoara explica!

In ultimele zile, Societatea de Transport Public Timisoara si utilizatorii serviciului public de transport local se confrunta cu probleme ridicate de nefunctionalitatea sistemului de e-ticketing.Din acest motiv, emiterea de noi carduri de calatorie si incarcarea celor deja emise cu noi titluri de calatorie a fost imposibila.Sistemul actual de e-ticketing a fost implementat in 2008 de catre UTI Group, vechimea ridicand probleme in asigurarea componentelor hardware si in ceea ce priveste ... citeste toata stirea