De ce sarbatorim Ziua Nationala a Romaniei pe 1 decembrie?

Intre anii 1866-1947, Ziua Nationala a Romaniei era marcata pe data de 10 mai, deoarece Printul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus in ziua de 10 mai 1866 juramantul in fata adunarii reprezentative a Principatelor Romane Unite.In amintirea acestui eveniment, la 10 mai 1877, Carol a proclamat, in fata Parlamentului, independenta Romaniei. La 30 decembrie 1947, cand a fost proclamata Republica Populara Romana, ziua de 24 august a devenit Ziua Nationala, sub numele oficial de ziua ... citeste toata stirea