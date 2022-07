In zilele de vineri, sambata si duminica (8-10 iulie), la Casa de Cultura a Sindicatelor din Lugoj va avea loc o interesanta comunicare pe teme de sanatate sustinuta de dr. Horst Muller si intitulata " De ce sunt tot mai multi oameni bolnavi?". Intrarea este libera.Dr. Horst Muller este medic specialist ORL si are un doctorat in medicina. S-a nascut in Sighisoara si este stabilit in Germania de 38 de ani. De mai bine de 15 ani, studiile sale s-au concentrat pe intelegerea functiilor fiintei ... citeste toata stirea