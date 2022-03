De elita! Brediceanu are trei elevi calificati la etapa nationala a olimpiadelor scolare

Olimpiadele scolare au fost reluate in format fizic. In prima saptamana de competitii, trei elevi bredicenisti au obtinut calificarea la etapele nationale ale acestora.Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" din Timisoara a gazduit, la data de 11 martie, etapa judeteana a Olimpiadei de Limba si literatura romana "Lectura ca abilitate de viata". Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu" a fost reprezentat, la nivelul II, de eleva Medeea Vuia, din clasa a XII-a C. Pregatita de prof. dr. Ela Iakab, eleva ... citeste toata stirea