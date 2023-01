Prima sedinta de Consiliu Local din acest an va avea loc astazi, 11 ianuarie, incepand cu ora 14, in sala de protocol a Primariei Municipiului Lugoj.Proiectul de hotarare cu nr. 1 pe anul 2023 se refera la acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2022, in suma de 14.778.594,84 lei, din excedentul ... citeste toata stirea