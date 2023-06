Incepand cu data 1 iulie, societatea Aquatim va majora tarifele practicate la serviciile de apa si canal, in toata aria de operare. Astfel, tariful serviciului de alimentare cu apa va fi de 6,08 lei/mc (fara TVA), iar cel al serviciului de canalizare va fi de 6,12 lei/mc (fara TVA). La aceste tarife se adauga cota legala de TVA, in cuantum de 9% pentru fiecare serviciu.Majorarea are loc in conformitate cu Deciziei nr. 98 din 18.05.2023, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru ... citeste toata stirea