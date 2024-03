De la deseu la resursa: inovare sociala si sustenabilitate de mediu

Fundatia de Abilitare Speranta va implementa, in anul 2024, proiectul "De la deseu la resursa", proiect finantat de catre ING Romania prin programul "Adopta un proiect" cu suma de 42.100 euro. "Adopta un Proiect" este un program initiat de ING Bank Romania in anul 2013 pentru a sprijini organizatiile non-profit si implicarea angajatilor in cauze sociale. Pana in prezent, banca a incurajat 77 de proiecte, cu o finantare totala de peste 1,2 milioane de euro, exclusiv in baza sustinerii, jurizarii ... citește toată știrea