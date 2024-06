De la Timisoara, la Cluj, Romania Renaste! Marea Dezbatere Nationala a ajuns la Cluj Napoca. Invitat special Mircea Geoana

De la Timisoara, campania Romania Renaste a ajuns in inima Transilvaniei! Dupa ce Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, s-a intalnit cu timisenii in capitala Banatului, el se afla la Cluj in aceste zile la o intalnire mult asteptata din seria "Marea Dezbatere Nationala", un proiect care ii aduce impreuna pe toti romanii dornici de schimbare si implicare.De data aceasta, are loc la Cluj evenimentul "Romania in Europa. Centru vs. Periferie", la care a participat domnul Mircea ... citește toată știrea