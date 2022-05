De miercuri, temperaturile scad puternic in aproape toata tara. La munte vor fi ninsori si viscol

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 16 - 29 mai 2022. Potrivit specialistilor, de miercuri se raceste semnificativ in majoritatea zonelor din tara, temperaturile urmand sa mai creasca spre sfarsitul saptamanii.Meteorologii anunta ca, incepand de miercuri, vremea se raceste in majoritatea zonelor din tara."Pe parcursul zilei de marti, un front atmosferic rece va aduce averse, vijelii, descarcari electrice si grindina in ... citeste toata stirea