De neinvins! Boxer lugojean, medaliat cu aur la Cupa Revolutiei de la Timisoara

Sectia de box a Clubului Sportiv Municipal Lugoj si-a adaugat in palmares un rezultat notabil, obtinut la nivel de juniori.Performanta a fost reusita la Cupa Revolutiei-Memorial "Nicolae Ispas", de la Timisoara, care s-a desfasurat sambata, 17 decembrie.Lugojul a fost reprezentat in ring de Sergiu Matevici (n. 2007), care a urcat pe prima treapta a podiumului de premiere, la juniori, categoria 57 kg."A fost o competitie puternica cu 26 de meciuri. Boxerul nostru s-a impus in fata unui ... citeste toata stirea