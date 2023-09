A fost un weekend plin de evenimente in Capitala Culturala Europeana si te-ai fi asteptat ca orasul sa se umple de lume. Atragerea de turisti straini este un capitol oarecum dureros pentru Timisoara in anul 2023, pentru ca numarul lor nu s-a ridicat la asteptarile optimiste ale autoritatilor si organizatiilor de profil. Statistica pe primul semestru al anului nu ne situeaza pe vreun loc fruntas in Romania, iar Timisoara ramane cam departe de milionul de vizitatori, din tara si din strainatate, ... citeste toata stirea