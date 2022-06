De vineri se sanctioneaza proprietarii care nu si-au curatat terenurile de ambrozie. Doar 19 dintre cei 329 de timisoreni somati s-au conformat pana acum

In luna iunie, Primaria Timisoara a trimis peste 300 de somatii catre proprietarii terenurilor infestate cu ambrozia, dupa ce acestea au fost identificate de Biroul Avize si Control Mediu, impreuna cu politistii locali. Pana in ultima zi a lunii, insa, numai o mica parte a acestora s-au conformat. Mai exact, 19 din 329 au transmis declaratii pe propria raspundere si fotografii in acest sens. Este posibil, insa, ca o parte a terenurilor cu probleme sa fi fost curatate fara a mai fi anuntata ... citeste toata stirea