De Ziua Animalelor, pompierii lugojeni va fac cunostinta cu patru blanosi adoptati de acestia

Cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, ce se sarbatoreste astazi, 4 octombrie, pompierii lugojeni au tinut sa prezinte patru catei salvati si adoptati de catre acestia.Curtea Detasamentului de Pompieri Lugoj este bine pazita Spoty, Cindy, Bella si Rex, care fac parte acum din familia salvatorilor.Spoty (de la nasucul patat) are doar doua luni si a fost salvata de pompieri acum o luna dintr-o gura de canal neacoperita. Pentru ca nu avea stapan, pompierii au decis ca are suficient loc in curtea ... citeste toata stirea