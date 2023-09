Viceprimarul Ruben Latcau a propus decalarea orelor de incepere a scolii in Timisoara, sustinand ca in acest fel s-ar mai debloca traficul din oras."Pentru al treilea an consecutiv, impreuna cu Prefectura, am pus in discutie decalarea orelor de incepere a scolii. Noi credem ca ar fi un lucru foarte important pentru oras sa existe o decalare in programul de incepere a scolii. Liceele pot sa inceapa la ora 9 si scolile generale la ora 8, in asa fel incat sa putem sa reducem aceasta presiune care ... citeste toata stirea