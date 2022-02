Decizie finala: "Jurnalistii nu vor fi scutiti de impozitul pe venit"

Jurnalistii ar fi urmat sa beneficieze de scutirea de la plata impozitului pe venit, insa legea initiata in acest sens a fost respinsa, miercuri, definitiv de Camera Deputatilor. Asta inseamna ca masura nu se poate aplica.Proiectul de lege care cuprinde aceasta masura a trecut de Parlament in februarie 2020, insa a fost intors pentru reexaminare de catre seful statului. Astfel, la a doua trecere prin Parlament, Senatul l-a respins in iunie 2020, iar azi a primit votul definitiv de respingere ... citeste toata stirea