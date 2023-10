La intersectia dintre traditia sculpturala si avangarda modei, Shopping City Timisoara gazduieste, in perioada 7-15 octombrie, o expozitie care deschide noi ferestre de dialog intre arta si moda: colectia "Synesthesia" a designerului Ellida Toma, inspirata de geniul incontestabil al lui Constantin Brancusi.Intr-un context artistic vibrant, in care orasul Timisoara celebreaza maiestria lui Constantin Brancusi, expozitia Ellidei Toma vine in completarea celei gazduite de Muzeul National de Arta ... citeste toata stirea