Acum aproape trei ani, consilierul local Roxana Iliescu demara proiectul de demolare a garajelor si amenajarea de locuri de parcare in zona Clabucet. Prin presiuni asupra executivului Primariei Timisoara, ea a reusit sa urgenteze demolarea garajelor si inceperea lucrarilor de reamenajare a zonei."Dupa vreo 2 luni de analiza a situatiei faptice si juridice impreuna cu functionarii din primarie (identificarea proprietarilor, contracte, CF-uri, autorizatii etc), in august 2022 am promovat ... citeste toata stirea