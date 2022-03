Dedeman in coasta celor de la Ikea Timisoara. Fratii Paval au cumparat terenul de la Tiriac Imobiliare

Fratii Dragos si Adrian Paval isi consolideaza pozitia in Timisoara, unde mai au doua magazine Dedeman, unul langa Shopping City din Calea Sagului, celalal pe strada Divizia 9 Cavalerie. Dedeman, cel mai mare retailer local de bricolaj si cel mai mare business dezvoltat de antreprenori romani, a achizitionat de la Tiriac Imobiliare un teren in suprafata de 14,5 hectare in nordul Timisoarei. Terenul se afla chiar langa viitorul magazin Ikea, care se afla in acest moment in constructie. Astfel, ... citeste toata stirea