Dedeman si Kaufland doneaza terenuri Primariei! Acestea vor avea statut de drum public

Consiliul Local al municipiului Lugoj a acceptat doua donatii de terenuri venite din partea marilor firme Dedeman si Kaufland, de pe strada Timisoarei.In principiu, in cazul Dedeman, este vorba despre terenul pe care se afla sensul giratoriu, iar in cazul Kaufland, donatia consta in terenul si constructiile amenajate de semaforizare, drumuri si cai de acces pietonale si auto."Am hotarat sa oferim spre donatie UAT - Municipiul Lugoj dreptul de proprietate asupra imobilului situat in ... citeste toata stirea