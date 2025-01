Degeaba. Piata 700 ramane cea mai urata din Timisoara

Degeaba e in buricul targului, inconjurata de cladiri moderne, civilizate. Degeaba s-au apucat oamenii de la societatea Piete SA sa faca planuri, licitatii si contracte de reamenajare, iar cei de la Colterm sa darame cladirile fara autorizatie din preajma.Suprafata i s-a redus la jumatate, acoperisul in stil rustic maramuresean nu acopera nimic, iar timpul trece in van de cateva luni. Nu mai e mult si se face anul de cand comerciantii de legume si fructe (producatorii fiind disparuti aproape ... citește toată știrea