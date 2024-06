Delapidare! Administratoarea unei asociatii de proprietari din Lugoj si-a insusit zeci de mii de lei din banii locatarilor

O lugojeanca, in varsta de 69 de ani, administrator al unei asociatii de proprietari din cartierul Stadion, a fost retinuta joi, 6 iunie, pentru o perioada de 24 de ore, dupa ce in aceeasi zi politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Timis au pus in executare trei mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare in forma continuata.Din primele cercetari a reiesit ... citește toată știrea