Delegatia de afaceri a CCIA Timis s-a intors de la Expo Dubai

In perioada 28 februarie - 7 martie 2022, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a organizat o misiune economica in Emiratele Arabe Unite de vizitare a Expozitiei Mondiale Dubai, unul dintre cele mai mari evenimente din lume.In cadrul acestei misiuni economice, delegatia timiseana a participat in data de 1 martie la Forumul de Afaceri Romania - Emiratele Arabe Unite, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in cadrul manifestarilor prilejuite de celebrarea Zilei ... citeste toata stirea