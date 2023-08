In perioada 20-27 iulie, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a primit vizita colegilor si colaboratorilor de la Universitatea Kathmandu, din Nepal, prof. dr. Sagar Sharma, director Al Himalaya Centre for Asian Studies si prof. dr. Panna Thapa, reprezentand Facultatea de Stiinte - domeniul Farmacie.Universitatea Kathmandu din Dhulikhel, Nepal, este o universitate autonoma, privata, care a luat fiinta in anul 1991. Misiunea institutiei de invatamant superior este de a oferi educatie ... citeste toata stirea