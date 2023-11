In perioada 4-7 noiembrie 2023, Muscat, Oman este gazda Congresului Mondial de Ultrasonografie - WFUMB 2023, cea mai importanta manifestare mondiala a ecografiei.Aceasta intalnire ofera medicilor din toate specialitatile, posibilitatea de a se intalni, discuta si familiariza cu tendintele actuale in ecografie, cu cele mai recente evolutii tehnologice si ghiduri in ecografie.Congresul se bucura de participarea mai multor personalitati mondiale, experti in ultrasonografie, programul abordand ... citeste toata stirea