Delgaz Grid deruleaza o lucrare de investitii care necesita restrictionarea circulatiei, in etape, pe strada Drubeta din Timisoara

Delgaz Grid deruleaza in aceasta perioada o importanta lucrare de investitii la Timisoara care consta in inlocuirea conductelor si bransamentelor de gaze naturale pe o lungime de 4,5 kilometri pe strazile Pavlov, Drubeta, Independentei si Memorandului. Investitia, in valoare de peste 2,6 milioane de lei, va duce la imbunatatirea serviciului de alimentare cu gaze naturale pentru mii de timisoreni din zona.Pentru realizarea acestei lucrari, este necesara inchiderea circulatiei pe strada Drubeta, ... citeste toata stirea