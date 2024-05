Delicii culinare si multe surprize! Gustul autentic din Banat, experimentat intr-un eveniment inedit la Juresti

Banatenii sunt invitati sambata, 25 mai, la un eveniment de cultura gastronomica la "Casa cu Flori", nr. 39, din Juresti, a familiei Capraru.O zi la "Casa cu Flori" este cum ne arata familia Capraru, Rosana si Nelutu, ca viata poate fi mai frumoasa in simplitatea ei. Nu trebuie sa fie complicata si agitata, adevarata frumusete poate fi gasita in traditii si obiceiuri, in trecutul nostru bogat. Locul lor magic este o legatura intre generatii, o lectie de viata care trece dincolo de timp si o ... citește toată știrea