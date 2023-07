Cu 2,3 milioane de lei, fostul cinematograf de cartier Freidorf se va transforma total, urmand sa devina centru cultural si educational. acesta va deservi in special persoanele cu risc de saracie si excluziune sociala, cu accent pe combaterea adictiilor (droguri, alcool, alte substante) si pentru a promova participarea activa a comunitatii la viata culturala si sociala, prin o multime de activitati recreative si educative.Cladirea in care a functionat cinematograful din Freidorf intra in ... citeste toata stirea