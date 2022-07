Demareaza lucrarile pentru canalizare si alimentare cu apa la noul cartier ANL Giroc. CJT asigura fondurile necesare

Consiliul Judetean Timis a emis ordinul de incepere pentru executia lucrarilor de introducere a utilitatilor pentru locuintele ANL aflate in constructie in comuna Giroc. Vorbim de alimentarea cu apa si de reteaua de canalizare menajera si pluviala. Executia va incepe in 27 iulie. Consiliul Judetean a alocat 6 milioane de lei pentru proiectul ce se intinde pe o suprafata de 26.875 metri patrati, teren pe care se construiesc 132 de apartamente si 22 de case.Realizarea locuintelor destinate ... citeste toata stirea