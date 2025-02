Demolarea stadionului avanseaza. E posibil sa fie gata mai repede

Demolarea stadionului "Dan Paltinisanu" avanseaza in ritm alert si s-ar putea sa fie gata mai repede decat termenul stabilit in contract. Prezent la fata locului, presedintele Consiliului Judetean Timis, Alfred Simonis, spune ca se asteapta ca pana la sfarsitul anului, sa inceapa constructia noii arene:"Utilajele si-au intrat in drepturi pe *Dan Paltinisanu*, operatiunea de punere la pamant a batranei arene fiind in plina desfasurare. Compania care executa lucrarile are un ritm bun, iar daca ... citește toată știrea