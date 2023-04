De cateva zile, Dominic Fritz, primarul Timisoarei, si-a descoperit doua noi pasiuni: demolarile si filmarile in aer liber. Dupa ridicarea chioscurilor si amenintarile adresate patronilor cluburilor de pe malul Begai, Fritz a anuntat si inceperea demolarii garajelor."Saptamana viitoare incepem sa demolam garaje din zona Calea Sagului, langa Parcul Clabucet. In locul lor vom amenaja locuri de parcare noi, cu alei pietonale si insule de verdeata. Anul trecut am emis dispozitiile de demolare si ... citeste toata stirea