Deocamdata, sute de elevi invata in containere sau de dupa-amiaza la Scoala Generala 30 din Timisoara. S-a ridicat deja noul corp de cladire si se lucreaza intens la cel de-al doilea, dar acestea tot nu vor acoperi necesarul de spatiu nici pe viitor

TIMISOARA. Elevii care vor reveni in banci la inceputul saptamanii viitoare la Scoala Generala 30 din Timisoara vor putea vedea cum arata unul dintre corpurile de cladire in care ar putea face cursuri in viitor. Nu toti insa, deoarece, chiar si terminat, acesta nu va acoperi nevoile de spatiu pentru cursuri la aceasta scoala foarte cautata, in care invata peste 2000 de copii.Ritmul de lucru la noile imobile ale unitatii de invatamant este unul bun.La cladirea de pe strada strada Azurului, a ... citeste toata stirea