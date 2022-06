Deputatul Alfred Simonis, atac violent la liberalul Alin Nica dupa ce acesta i-a cerut un punct de vedere legat de coruptia din spitale

Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, l-a criticat in termeni dur pe Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, dupa ce acesta din urma i-a cerut un punct de vedere despre retinerea medicului Octavian Mazilu. PNL Timis a cerut, miercuri, 1 iunie, liderilor PSD Alfred Simonis si Sorin Grindeanu sa prezinte in fata opiniei publice un punct de vedere oficial in privinta arestarii pentru 30 de zile a medicului Octavian Mazilu pentru spaga."Consideram ca este ... citeste toata stirea