Deputatul Cosmin Sandru: "Timisul si timisenii nu trebuie sa voteze un partid sau altul pentru a beneficia de fonduri guvernamentale"

Cosmin Sandru, deputat PNL de Timis, afirma ca, in ultima perioada, socialistii timiseni se "inghesuie sa ne explice ca doar alegand PSD la nivelul Timisului vom putea atrage fonduri guvernamentale, pentru ca prim ministrul este PSD".Cosmin Sandru continua: "In acest sens, maine se muta sedinta de guvern la Timisoara, pentru a intari o alta marota electorala, si anume noul stadion din Timisoara. Insa lucrurile au stat putin diferit in ultimii 10 ani.In 2014, presedintele PSD al CJ Timis, cu ... citește toată știrea