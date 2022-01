Deputatul de Timis, Alfred Simonis: Guvernul trebuie sa ajute Timisoara, pentru ca altfel zeci de mii de timisoreni, poate sute de mii, vor sta in frig in perioada de iarna

TIMISOARA. Timisoara are nevoie de sprijin guvernamental, pentru ca altfel, sute de mii de timisoreni vor sta in frig, declara la RFI liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis.Deputatul de Timis sustine ca "este o problema a primarului Dominic Fritz, care nu a luat masurile necesare la timp, a pus niste persoane vulnerabile si incompetente la conducerea acestei societati ".Alfred Simonis spune ca lipsa caldurii in Timisoara "punctual, este strict problema societatii de termoficare a Timisoarei, ... citeste toata stirea