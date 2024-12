Deputatul liberal Marilen Pirtea: "PNL Timis nu isi tradeaza simpatizantii si votantii"

Deputatul liberal Marilen Pirtea transmite un mesaj ferm privind pozitia PNL Timis in raport cu sustinatorii sai. Acesta subliniaza ca organizatia judeteana ramane fidela principiilor liberale si angajata in a gasi solutii concrete pentru comunitate, inclusiv in ceea ce priveste cresterea veniturilor la bugetul local."Caci asta inseamna a fi liberal: sa gasesti solutii, nu sa devii magarul lui Buridan", a declarat presedintele PNL Timisoara, facand aluzie la o alegorie clasica despre ... citește toată știrea