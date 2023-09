Judecatoria Timisoara a emis mandate de arestare preventiva pe numele agresorilor care, in urma cu cateva seri, pe bulevardul Gheorghe Lazar din Timisoara, au deposedat doi tineri, o fata in varsta de 19 ani si un baiat de 22 de ani, de un telefon mobil si de suma de 200 de lei. Victimele au fost talharite sub amenintarea unui cutit si a unui baston telescopic."Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, privind pe inculpatul Ciocan ... citeste toata stirea