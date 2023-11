Toti cei interesati sunt invitati la un eveniment inedit, organizat de Piete24, in parteneriat cu Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara, ce marcheaza deschiderea in premiera a Pietei de Craciun la AgroVillage, cu un program artistic si invitati de seama din folclorul romanesc.Anul acesta, Piete24, in parteneriat cu USVT, organizeaza ... citeste toata stirea