Descindere in forta la ZHH Termal. Angajatii Primariei Timisoara au taiat poarta si gardul

La mai bine de trei luni dupa ce a castigat in instanta actiunea de evacuare, o echipa a Primariei Timisoara, pazita de politisti locali si insotita de un executor judecatoresc, a descins luni, 4 martie, in jurul orei 10, la baza de agrement ZHH Termal. Dupa ce doi muncitori de la Colterm au taiat poarta si gardul, "trupa de asalt" a patruns in incinta strandului, doar pentru a constata ca mobilierul si anexele erau deja demontate, iar discoteca si sala de evenimente erau goale.Husam Hajjar, ... citește toată știrea