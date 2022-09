Descopera comorile Timisoarei

Asociatia CDPP - Centrul pentru Dezvoltare Personala si Profesionala organizeaza proiectul "Treasure of Timisoara", care presupune o serie de 6 de activitati de treasure hunt in cartierele Elisabetin, Iosefin si Fabric, in perioada 25 septembrie - 02 octombrie 2022.Actiunea este construita pe scheletul unui treasure hunt (o metoda de educatie non-formala, care permite descoperirea orasului pas cu pas, din aproape in aproape) si imbina elemente de aventura urbana, jocuri logice si puzzle-uri ... citeste toata stirea